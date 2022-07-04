19-летний астанчанин сорвался со скалы с высоты 20 метров и выжил

Фото с места ЧП. Источник: instagram.com/aqmola_tjd

В Акмолинской области 19-летний парень сорвался со скалы, известной в народе как "Туфелька". Парень упал с 20-метровой высоты, об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

Как рассказали в областном ДЧС, инцидент произошел сегодня, 4 июля, во второй половине дня в Боровом. 19-летний житель Нур-Султана, взбираясь на гору, известную в народе как "Туфелька", сорвался с 20-метровой высоты.

"Молодой человек, поднимаясь вверх по склону, сорвался и упал на подножье горы. На место происшествия незамедлительно выехал расчет спасателей.

Прибыв на место, расчет погрузил на носилки пострадавшего. Спасатели передали его карете скорой помощи. На данный момент молодой человек проходит медицинское обследование", - говорится в сообщении ДЧС.

По данным спасателей, молодой человек получил перелом ноги и множественные ушибы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976945-19-letniy-astanchanin-sorvalsya-so-skaly-s-vysoty-20-metrov-i-vyzhil/