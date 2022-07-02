Трехлетняя девочка упала с четвертого этажа в Павлодаре и выжила

Иллюстративное фото: ДП Жамбылской области

В Павлодаре маленькая девочка выпала из окна на четвертом этаже. К счастью, она выжила. Ребенка поместили в реанимационное отделение детской областной больницы.

Инцидент произошел вчера, 1 июля, в Павлодаре, передает издание Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что вызов на линию "103" поступил в 18:23. Из дома по улице Малайсары батыра с четвертого этажа упал трехлетний ребенок. Бригада скорой помощи приехала на место за четыре минуты.

"С множественными травмами и ушибами девочку доставили в областную больницу имени Султанова как в ближайший стационар. Затем сюда направили специализированную реанимационную бригаду, и в сопровождении специалистов ребенка транспортировали в детскую областную больницу", – сообщили в областном управлении здравоохранения.

Позже в ведомстве уточнили, что у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и тупую травму живота.

"Ребенок в сознании, состояние средней степени тяжести, стабильное", – добавили в Упрздраве Павлодарской области.

Подробности случившегося также раскрыли в областной полиции.

Стражи порядка уточнили, что ребенок выпал из окна, забравшись на подоконник и оперевшись на москитную сетку.

"По данному факту проводится проверка, назначили экспертизы. Полицейские напоминают о соблюдении мер безопасности", – сообщили в областном департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976681-trehletnyaya-devochka-upala-s-chetvertogo-etazha-v-pavlodare-i-vyzhila/