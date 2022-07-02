Уголовное дело завели из-за смерти роженицы в центре акушерства в Алматы

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В четверг, 30 июня, в Научном центре акушерства, гинекологии и геронтологии в Алматы скончалась роженица. По данному факту начато расследование, сообщается на .

"30 июня 2022 года в АО "Научный центр акушерства, гинекологии и геронтологии" скончалась роженица Б.Ж., 1988 года рождения", – сообщил прокурор Асхат Жакупов.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

"В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия и назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ход расследования уголовного дела прокуратурой района взят на особый контроль", – добавил представитель прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976673-ugolovnoe-delo-zaveli-iz-za-smerti-rozhenitsy-v-tsentre-akusherstva-v-almaty/