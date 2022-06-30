Алматинец спрыгнул в озеро Сайран со шлюза на Толе би и начал тонуть

Вид на озеро Сайран. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Мужчина спрыгнул в озеро Сайран со шлюза, расположенного вдоль улицы Толе би, и едва не утонул. Поблизости оказались спасатели, один из которых со спасательным кругом прыгнул воду и извлек тонущего на катер. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в ДЧС города Алматы.

Как рассказали в ДЧС, с начала купального сезона на озере Сайран было спасено 8 человек, двое из них – дети. Кроме того, 24 человека оштрафовали на общую сумму 87 000 тенге за купание в неотведенных для этого местах и распитие спиртных напитков.

Чтобы не допустить случаев утопления, сотрудники ДЧС, местной полицейской службы, спасатели РОСО и службы спасения города, а также волонтеры проводят рейды и раздают памятки с правилами безопасности на воде.

Фото: ДЧС Алматы

Так, 27 июня патруль привлек к административной ответственности двоих мужчин 25 лет, которые не реагировали на замечания не купаться в запрещенном месте на западном берегу Сайрана, а также женщину, которая распивала спиртные напитки у озера.

Ночью того же дня спасатели помогли мужчине, который спрыгнул со шлюза вдоль улицы Толе би и начал тонуть, не рассчитав силы. После спасения мужчину привлекли к административной ответственности.

Фото: ДЧС Алматы

В ДЧС напоминают: купаться на Сайране можно лишь на западной части водохранилища – от Толе би в южном направлении 300 метров до пирса, и на восточной части – от Толе би 200 метров в южном направлении.

Мониторинг запрещенных для купания мест проводится не только на земле, но и с воздуха, с помощью дрона. Это позволяет еще и использовать громкоговоритель, что отпугивает посетителей озера, которые пытаются купаться в запрещенных местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976437-almatinets-sprygnul-v-ozero-sayran-so-shlyuza-na-tole-bi-i-nachal-tonut/