15-летняя девочка утонула в реке на западе Казахстана

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В Западно-Казахстанской области погибла 15-летняя девочка. Отмечается, что она утонула, купаясь в необорудованном и непредназначенном для этого месте.

Трагедия произошла сегодня, 29 июня, в селе Рубеженское Западно-Казахстанской области, передает издание "Мой город". Отмечается, что это случилось около 15:50.

В пресс-службе областного департамента по ЧС сообщили, что девочка утонула в необорудованном для купания месте на реке Урал в селе Рубеженское района Байтерек.

Ее тело обнаружили и извлекли из воды очевидцы.

На официальном сайте ДЧС ЗКО сообщается, что среди населения города Уральска был проведен соцопрос о правилах безопасности на воде.

"Проведен социальный опрос населения города Уральск, по результатам которого выявлено, что отдельные жители города показали слабые знания правил безопасности на водоемах", – отметили представители ведомства.

В департаменте напомнили основные правила безопасного купания. Так, на водоемах не допускается:

купаться в местах, где установлены знаки "Купание запрещено";

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

самовольно уничтожать (снимать), повреждать или устанавливать знаки безопасности на водоемах;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, непредназначенных для плавания;

взбираться на знаки безопасности на водоемах, на буйки;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976270-15-letnyaya-devochka-utonula-v-reke-na-zapade-kazahstana/