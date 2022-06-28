Пропавшего 18-летнего парня нашли мертвым в Павлодаре

Пропавший парень. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

18-летнего парня, пропавшего на центральном пляже Павлодара, обнаружили мертвым. Об этом сообщили волонтеры. В департаменте полиции региона подтвердили информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня волонтеры на своей странице в Instagram сообщили, что пропавший молодой человек найден мертвым. Поисковики выразили соболезнования родным и близким погибшего. Они отметили, что до последнего вели поиски и надеялись на чудо.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области пояснили, что тело 18-летнего парня действительно найдено. Житель города утонул.

Напомним, поисками юноши волонтеры, спасатели и стражи порядка занялись 25 июня. Молодой человек отдыхал на центральном пляже Павлодара с другом, однако через некоторое время исчез. Спустя час ожидания товарищ ушел, оставив его вещи на берегу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1976061-propavshego-18-letnego-parnya-nashli-mertvym-v-pavlodare/