Три девушки заплыли далеко от берега и стали тонуть в Бурабае

Место происшествия. Фото: instagram.com/aqmola_tjd

В Бурабайском районе на озере Большое Чебачье три девушки заплыли далеко от берега и начали тонуть. Спасать их бросились очевидцы. Об этом сообщает ДЧС Акмолинской области на своей официальной странице в Instagram.

В ведомстве рассказали, что девушки приехали на отдых. Заплыв далеко от берега, они стали тонуть. К счастью, рядом оказались очевидцы, которые бросились в воду и помогли утопающим.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что двух девушек удалось спасти сразу. А 14-летняя школьница пробыла в воде несколько минут, в момент извлечения на сушу она находилась без сознания.

Одна из отдыхающих оказала первую медицинскую помощь и перевернула пострадавшую на бок. Пульс девочки был слабым. На данный момент она находится в реанимации с диагнозом "отек легких".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975688-tri-devushki-zaplyli-daleko-ot-berega-i-stali-tonut-v-burabae/