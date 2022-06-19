Двое мужчин оказались погребенными заживо в Атырау

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В субботу, 18 июня, в Атырау случился трагический инцидент, унесший жизни двух человек - двоих мужчин засыпало грунтом во время рытья траншеи.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ссылаясь на департамент полиции Атырауской области, ЧП произошло в микрорайоне Жулдыз в Атырау.

По данным правоохранителей, во время рытья траншеи на территории частного дома грунтом засыпало двух людей. Погибли сын хозяина дома - ему было 23 года, а также родственник хозяев - ему было 32 года.

Отмечается, что несчастный случай произошел, когда мужчины спустились в яму глубиной полтора метра, которую выкопали экскаватором.

Сейчас полиция ведет расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974744-dvoe-muzhchin-okazalis-pogrebennymi-zazhivo-v-atyrau/