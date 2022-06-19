Ребенок засунул голову в решетку окна и застрял в Балхаше (видео)

Кадр из видео: instagram.com/qaragandy_tjd

Спасатели Департамента по ЧС Карагандинской области помогли мальчику, который засунул голову в решетку окна и застрял. Об инциденте сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

Инцидент произошел 17 июня.

На пульт ДЧС поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов в Балхаше ребенок нуждается в помощи спасателей.

"Мальчик 2014 года рождения засунул голову в решетку окна и застрял. Обеспокоенные родители не смогли помочь ребенку и обратились за помощью", - рассказали в ведомстве.

Пожарные-спасатели с помощью гидравлических челюстных ножниц срезали металлическую решетку и извлекли голову ребенка.

Мальчик в медицинской помощи не нуждался, добавили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974721-rebenok-zasunul-golovu-v-reshetku-okna-i-zastryal-v-balhashe-video/