Шесть человек на катамаране унесло в Каспийское море в Актау

Фото с места событий: lada.kz / ДЧС Мангистауской области

В Актау сегодня, 17 июня, катание на катамаранах едва не обернулось трагедией для шестерых казахстанцев - водный транспорт из-за сильного ветра унесло в море.

О произошедшем сообщает Lada.kz, ссылаясь на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

Как рассказали в ведомстве, днем на номер 101 поступило сообщение о том, что в море унесло катамаран, на котором находились 6 человек. Плавсредство успело отплыть от берега на 150-200 метров.

На сушу людей вернули прибывшие спасатели.

В ДЧС отметили, что намерены привлечь к ответственности предпринимателя, сдававшего катамараны в аренду, несмотря на штормовое предупреждение.

"Несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, руководитель ИП продолжал сдавать в аренду свои плавательные средства. В данном случае будет направлена информация в прокуратуру и в инспекцию транспортного контроля", - сообщил заместитель главы ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974638-shest-chelovek-na-katamarane-uneslo-v-kaspiyskoe-more-v-aktau/