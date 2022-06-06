Массимо Джилетти. Кадр из видео: YouTube/La7

Итальянский телеведущий упал в обморок в прямом эфире телепрограммы во время обсуждения своего интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, передает РБК со ссылкой на Fanpage.

Видеоролик с произошедшим доступен на сайте телеканала La7.

Как только телеведущий Массимо Джилетти завершил интервью с Захаровой. Он вышел на связь с коллегами, и в эфире программы Non è l'Arena они начали обсуждение. Но спустя несколько минут участники разговора заметили, что с Джилетти что-то происходит.

Внезапно после этого на канале включили рекламу. Что именно произошло - не показали. После рекламной паузы Джилетти снова появился в эфире и сослался на нехватку сахара и простуду.

Одной из тем, которые затронули в интервью Джилетти и Захарова, стала сорванная поездка главы МИД России Лаврова в Сербию. Поездка не состоялась, так как Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для его судна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1972690-italyanskiy-televeduschiy-upal-v-obmorok-v-pryamom-efire/