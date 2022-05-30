Офицер получил тяжелое ранение в Балхашском гарнизоне

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны РК

Сегодня в Балхашском гарнизоне получил ранение один из офицеров, сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РК.

"30 мая 2022 года в Балхашском гарнизоне в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием получил ранение офицер", – говорится в официальном сообщении.

Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, но пока состояние военнослужащего оценивается как тяжелое.

По данному факту начато досудебное расследование.

"Для установления причин и обстоятельств произошедшего по указанию министра обороны направлена специальная комиссия", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971697-ofitser-poluchil-tyazheloe-ranenie-v-balhashskom-garnizone/