Пропавшего узбекистанца нашли мертвым в степях Атырауской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Тело мужчины обнаружили в степи в Атырауской области. Экспертиза установила, что погибший - пропавший больше 5 месяцев назад гражданин Узбекистана, передает "Ак Жайык".

По данным издания, в декабре прошлого года пастух, работавший в крестьянском хозяйстве в селе Кенбай Кызылкогинского района, уехал в степь и не вернулся. Многодневные поиски 42-летнего гражданина Узбекистана не дали результата и были прекращены.

Однако недавно участковый инспектор Кызылкогинского РОП в ходе осмотра закрепленного за ним участка в 3 км от крестьянского хозяйства обнаружил тело мужчины.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что погибший - тот самый пастух, пропавший в конце прошлого года. Причина смерти мужчины не называется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970873-propavshego-uzbekistantsa-nashli-mertvym-v-stepyah-atyrauskoy-oblasti/