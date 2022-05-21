Молния убила подростка в Актобе

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Трагедия произошла вечером 20 мая в пригороде Актобе. В двух человек ударила молния. На месте скончался 15-летний подросток, 27-летнего мужчину доставили в больницу. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Facebook.

По информации ведомства, 20 мая в 19 часов 15 минут на пульт дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в районе дома в селе Белогорка (находится в подчинении городской администрации Актобе) в двух человек попала молния.

"По прибытии на место происшествия было установлено, что ребенок 2007 года рождения из-за удара молнии скончался на месте, а 27-летний мужчина доставлен в БСМП Актобе. В настоящее время его состояние стабильное", - сообщили в ДЧС региона.

В ведомстве попросили соблюдать правила безопасности. В случае, если гроза застигла на улице, не стоит находиться возле высоких деревьев и линий электропередачи, необходимо покинуть водоем, не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы, касаться металлических сооружений и близко подходить к ним, а также звонить по телефону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970386-molniya-ubila-podrostka-v-aktobe/