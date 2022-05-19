Телевизор упал на ребенка в больнице в ЗКО. Девочка получила тяжелые травмы

За секунду до инцидента. Кадр из видео: instagram.com/uralsk_week

В одной из западноказахстанских больниц на двухлетнюю девочку упал телевизор. Жуткий момент запечатлели камеры видеонаблюдения. В местном упрздраве сообщают, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает телеканал "Астана", в больницу дочек папа привел, чтобы получить справку. Пока ждали, случилось страшное.

Малышке оказали первую помощь, сделали рентген. Но так как ее состояние стало резко ухудшаться, было решено доставить пациентку санавиацией в Уральск.

"У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, субарахноидальное кровоизлияние, перелом лобно-теменной кости. На сегодня состояние тяжёлое, стабильное", – сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

Также телеканал сообщает, что местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969979-televizor-upal-na-rebenka-v-bolnitse-v-zko-devochka-poluchila-tyazhelye-travmy/