Полуторагодовалая девочка погибла, выпав из окна на козырек магазина в Павлодаре

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15 мая в Павлодаре произошел несчастный случай: полуторагодовалая девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже жилого дома и упала на козырек находившегося внизу магазина.

Как пишет Pavlodarnews.kz, трагедия произошла в доме по адресу: улица Толстого, 90.

В управлении здравоохранения региона изданию сообщили, что медики выявили у девочки кататравму, тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и травматический шок.

Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии и сразу же подключили к аппарату ИВЛ, она была на инотропной поддержке.

Врачи боролись за жизнь пострадавшей более двух дней, однако их усилий не хватило и малышка в итоге скончалась накануне, 18 мая.

В упрздраве добавили, что все время после инцидента девочка провела в коме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969973-polutoragodovalaya-devochka-pogibla-vypav-iz-okna-na-kozyrek-magazina-v-pavlodare/