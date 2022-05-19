Полуторагодовалая девочка погибла, выпав из окна на козырек магазина в Павлодаре
Опубликовано:
15 мая в Павлодаре произошел несчастный случай: полуторагодовалая девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже жилого дома и упала на козырек находившегося внизу магазина.
Как пишет Pavlodarnews.kz, трагедия произошла в доме по адресу: улица Толстого, 90.
В управлении здравоохранения региона изданию сообщили, что медики выявили у девочки кататравму, тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и травматический шок.
Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии и сразу же подключили к аппарату ИВЛ, она была на инотропной поддержке.
Врачи боролись за жизнь пострадавшей более двух дней, однако их усилий не хватило и малышка в итоге скончалась накануне, 18 мая.
В упрздраве добавили, что все время после инцидента девочка провела в коме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969973-polutoragodovalaya-devochka-pogibla-vypav-iz-okna-na-kozyrek-magazina-v-pavlodare/