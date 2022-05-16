Рабочий погиб на стройке в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ночь на прошлое воскресенье на одном из строящихся объектов в Нур-Султане погиб рабочий. Предварительные подробности трагедии привел Комитет промышленной безопасности при МЧС РК на своем официальном сайте.

Инцидент произошел 15 мая около 03:34 на одном из строительных объектов на проспекте Туран. Случилась авария в процессе эксплуатации башенного крана.

"По предварительным данным, разрыв троса башенного крана привел к падению металлического крюка (гак). В результате, один рабочий погиб на месте", – сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК.

Для установления причин и обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия. Ее работу возглавит представитель МЧС в столице.

"Результаты расследования будут сообщены дополнительно", – добавили в комитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969548-rabochiy-pogib-na-stroyke-v-nur-sultane/