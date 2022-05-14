Котенок застрял между двумя контейнерами в Актау, его вызволили спасатели (фото)

Спасенный котенок. Фото: ДЧС Мангистауской области

На авторынке "Алем" в Актау произошел инцидент: котенок застрял между двух промышленных контейнеров и не мог выбраться самостоятельно. Вызволить животное взялись местные спасатели.

Как пишет lada.kz, информацию о попавшем в беду животном поступила спасателям сегодня, 14 мая, в 10:48 утра.

Выяснилось, что котенок залез между двумя 40-футовыми контейнерами на авторынке в 21-м микрорайоне города и застрял там. Пожарные откликнулись на просьбы о помощи со стороны неравнодушных граждан.

Девочка с котенком. Фото: ДЧС Мангистауской области

Прибыв на место, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям оценили обстановку и приняли решение действовать.

Спасатели аккуратно натянули между контейнерами гидравлический натяжитель, после чего котенка удалось безопасно извлечь из щели. В данный момент жизни животного ничто не угрожает.

Спасатель. Фото: ДЧС Мангистауской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969295-kotenok-zastryal-mezhdu-dvumya-konteynerami-v-aktau-ego-vyzvolili-spasateli-foto/