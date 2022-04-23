Мужчина попытался переехать реку на лошади и утонул в Атырауской области

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Несчастный случай произошел на реке Уил в Атырауской области – мужчина утонул при попытке пересечь реку верхом на лошади. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы областного ДЧС в Instagram.

Инцидент произошел 21 апреля в 15:30 в Кызылкугинском районе Атырауской области в 15 километрах от села Тайсойган по реке Уил.

При попытке переехать реку на лошади погиб мужчина 1996 года рождения.

22 апреля с 10:45 в указанном районе велись поиски тела утонувшего мужчины. В поисковой операции принимали участие сотрудники Департамента по ЧС Атырауской области и местных исполнительных органов, а также 10 местных жителей.

"В 22:15 поисковые работы приостановлены, результатов не дали", – сообщили в ведомстве.

Тем не менее, отмечается, что пока поиски решено продолжить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1966449-muzhchina-popytalsya-pereehat-reku-na-loshadi-i-utonul-v-atyrauskoy-oblasti/