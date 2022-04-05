В ходе учебных стрельб курсантов Академии Нацгвардии пострадал рабочий

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В ходе учебных стрельб курсантов на войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии пострадал рабочий, который добывал песок, передает МИА "Казинформ".

Мужчина получил травмы мягких тканей, сообщили корреспондентам в пресс-службе Нацгвардии. Инцидент произошел 4 апреля.

Сообщается, что на войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии проводились практические стрельбы по выполнению упражнений учебных стрельб из автомата АК-74 с личным составом учебной группой курсантов.

"После 13:00 поступило сообщение о получении травмы мягких тканей рабочим по добыче песка. После уточнения обстоятельств была выслана санитарная машина с дежурным фельдшером для оказания первой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе

Подчеркивается, что пострадавшему была оказана первая медпомощь, он доставлен на карете скорой помощи в травмпункт больницы Петропавловска.

В Нацгвардии обратили внимание, что работы по добыче песка проводились без согласования с руководством академии. Они велись в районе излетного пространства, в низменности, что не обеспечивает наблюдения с постов оцепления и центрального пункта управления, добавили в пресс-службе.

Стало известно, что состояние пострадавшего оценивается как стабильное удовлетворительное. После оказания медицинской помощи он направился домой.

По данному факту проводятся необходимые следственные действия, назначены баллистические экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1963639-v-hode-uchebnyh-strelb-kursantov-akademii-natsgvardii-postradal-rabochiy/