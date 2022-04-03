Две девушки провалились под лед во время фотосессии в Семее, одна из них погибла

Место происшествия. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Сегодня в 16:33 в Семее произошла трагедия с участием двух девушек. Пытаясь сделать фото на реке Иртыш, они провалились в ледяную воду. Одну из них успели спасти, вторая погибла. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

Указывается, что все произошло на территории поселка Восточный на правом берегу реки Иртыш.

Во время фотосессии под лед провалились две девушки 1999 и 1998 годов рождения.

В этот момент, еще до прибытия спасателей, поблизости оказался отец одной из девушек Али Тораев. Он бросился на помощь и успел спасти свою дочь 1998 года рождения. К сожалению, помочь второй родственнице он не смог. Из-под воды он извлек уже тело погибшей.

Спасенной девушке медицинская помощь не понадобилась.

В ДЧС ВКО напомнили о том, что весенний лед очень опасен, поэтому никогда не стоит пренебрегать рекомендациями спасателей и рисковать жизнью.

Родителей вновь попросили ни в коем случае не позволять детям играть на льду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1963296-dve-devushki-provalilis-pod-led-vo-vremya-fotosessii-v-semee-odna-iz-nih-pogibla/