Подросток погиб под колесами поезда в Жамбылской области

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16-летний подросток погиб на железнодорожных путях в Жамбылской области - мальчик шел между рельсами, когда его зацепил грузовой состав. Врачи пытались его спасти, но травмы оказались смертельными, передает телеканал КТК.

Трагический инцидент произошел неподалеку от станции Боранды.

Очевидцы рассказали журналистам, что парень шел между путями с огромной охапкой дров, когда его зацепило составом и утянуло под вагон. Отмечается, что машинист сигналил и пытался остановить состав, но это не помогло избежать трагедии.

По данным телеканала, в момент наезда подросток был в наушниках, из-за чего, вероятнее всего, и не услышал приближающегося поезда.

Кроме того, как выяснилось, ребенок рос в многодетной семье и довольно часто ходил через рельсы - собирал дрова для обогрева дома.

"Происшествие произошло на 3444-м километре пикета 1 перегона Боранды – Сурум. Машинист поезда, в составе которого 44 груженых вагона, применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.

Мы просим жителей области соблюдать правила перехода железнодорожных путей и учить этому своих детей", - сообщил начальник линейного отдела полиции на станции Боранды Шамиль Керимбаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1962483-podrostok-v-naushnikah-pogib-pod-kolesami-poezda-v-zhambylskoy-oblasti/