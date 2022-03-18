Пенсионер обморозил лицо и руки во время бурана в степи в Актюбинской области

Спасение пенсионера. Кадр из видео: ДЧС Актюбинской области

69-летний мужчина решил пешком добраться из одного поселка в другой во время непогоды. Пенсионер получил обморожение рук и лица, сообщается в официальном Instagram ДЧС Актюбинской области.

Вечером в минувшую среду на пульт диспетчера ДЧС поступило сообщение о том, что мужчина 1953 года рождения направился из поселка Беккул баба в сторону поселка Белогорка. В это время был буран, однако пострадавший проигнорировал штормовое предупреждение.

На поиски была направлена оперативная группа в количестве 4 человек на высокопроходимой технике. Вскоре мужчину нашли в 6 километрах от поселка Беккул баба.

Мужчина получил обморожение кистей рук и лица, его передали в руки врачей скорой помощи.

Сотрудники ДЧС рекомендуют, планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушиваться к прогнозам синоптиков, не игнорировать сообщения, рассылаемые службой спасения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1961370-pensioner-obmorozil-litso-i-ruki-vo-vremya-burana-v-stepi-v-aktyubinskoy-oblasti/