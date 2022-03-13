Экскаватор упал во время работ в Каспийском море

Кадр из видео с места событий: Lada.kz

На территории торгового морского порта Баутино во время работы набок упал плавучий экскаватор.

Инцидент произошел в минувшую субботу во время забора ковша, пишет "Лада". Произошедшее запечатлели на видео.

В морском порту Баутино корреспондентам сообщили, что плавучий экскаватор "Амфибия" упал набок на территория частной компании. Водитель не пострадал.

Сообщается, что были начаты работы по подъему техники.

В ДЧС региона сообщили о непогоде - было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. На западе региона синоптики прогнозировали порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1960425-ekskavator-upal-vo-vremya-rabot-v-kaspiyskom-more/