Мужчина погиб в горах Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

60-летний мужчина умер во время похода в горы близ Алматы. Об этом сообщается в официальном Instagram-профиле Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС РК.

Накануне в 13:55 на пульт дежурного поступил вызов о том, что турист потерял сознание при подъеме в ущелье Проходное. Вместе с ним находился его знакомый.

Через полчаса оперативная группа РОСО и кинологический расчет прибыли в ущелье и выдвинулись в сторону горы Каскабас – к месту происшествия.

Предварительный осмотр показал, что у мужчины отсутствуют признаки жизни. После спасатели приступили к транспортировке тела погибшего. В 18:05 его передали сотрудниками Центра медицины катастроф. Они констатировали смерть.

Предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии.

Спасатели предупредили казахстанцев, что в горах очень важно правильно рассчитывать свои силы. Необходимо учитывать медицинские противопоказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1958360-muzhchina-pogib-v-gorah-almaty/