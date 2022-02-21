"Хотели назвать Айша": новорожденная девочка умерла в роддоме Темиртау

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В Темиртау в роддом при невыясненных обстоятельствах умерла новорожденная девочка. По словам матери, роды были стремительными, но медперсонал ей не помог. В итоге женщина родила стоя, при этом малыш упал на пол, а пуповина просто оторвалась. В полиции расследуют данный факт, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Девять месяцев Айжан Шахманова ждала свою малышку, которую хотела назвать Айша. У женщины уже есть двое детей и к третьей беременности Айжан подготовилась основательно.

Она проходила все обследования, принимала витамины и постоянно была на связи с врачами. На 40-неделе у нее начались схватки и ночью 19 февраля она поступила в Многопрофильный центр матери и ребенка.

"При поступлении меня осмотрели, послушали сердцебиение плода. Все было нормально. Мне сказали, что рожу к утру. Ближе к часу ночи мне сделали КТГ, посмотрели на кресле, и сказали что раскрытие 2 см.

Я пошла в палату, но схватки стали интенсивнее. Я позвала акушерку и сказала, что чувствую первые потуги. Меня снова осмотрели и сказали, что поднимут в родзал, который на пятом этаже, вместе с другой роженицей. А я все это время говорила им, что уже рожаю.

После осмотра роженицы нас вдвоем погрузили в лифт. В лифте у меня во время очередных схваток и потуг отошли околоплодные воды. Но меня не положили на носилки, я шла в родзал сама. Зайдя в палату, не успев дойти до кровати ,у меня начались очередные схватки и потуги.

Я успела схватиться за спинку кровати и буквально за доли секунды из меня вылетает плод и падает на пол. Ребенок со звуком "хлыст" падает на пол и катится еще полметра по линолеуму. Только после этого все засуетились. А ребенок не издавал звуков", - рассказала Айжан.

По словам роженицы, после случившегося медперсонал пытался обвинить в случившемся ее. На тот момент роженице стало плохо, у нее открылось кровотечение, и ей ввели наркоз. Очнулась она уже ближе к утру. Придя в себя, она вызвала полицию.

"Полицию не хотели пускать в реанимацию ко мне. Не хотели давать обменную карту. Они даже не сообщили им о смерти ребенка. Это сделала я. Только после шума, который я подняла, ко мне пришел замдиректора роддома. До этого никто из начальства не приходил.

Все они отдыхали дома, несмотря на летальный случай в их учреждении. Я хочу, чтобы все виновные в смерти моей малышки понесли наказание. У меня не было патологий, беременность протекала хорошо. Это вина роддома и персонала", - добавила Айжан.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о том, что передали информацию в областной Департамент медицинского и фармацевтического контроля, который и будет устанавливать всю хронологию печального события.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1957175-hoteli-nazvat-aysha-novorozhdennaya-devochka-umerla-v-roddome-temirtau/