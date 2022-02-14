Погрузчик перевернулся в Алматы, погиб его водитель

Опрокинувшийся погрузчик. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алматы перевернулся промышленный погрузчик, есть погибший, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

В Турксибском районе города Алматы произошел несчастный случай. Перевернулся погрузчик, в результате чего от полученных травм погиб водитель спецтехники.

В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Сейчас сотрудниками полиции проводится досудебное расследование.

По факту смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

"К расследованию приступили сотрудники Управления полиции Турксибского района по территориальности", — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1956058-pogruzchik-perevernulsya-v-almaty-pogib-ego-voditel/