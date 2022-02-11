Лыжник сбил 9-летнего француза в Шымкенте

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На горнолыжной базе близ Шымкента мальчика-иностранца сбил лыжник. Ребенок получил закрытый перелом бедренной кости со смещением, передает Otyrar.kz.

Очевидцы рассказали, что семья иностранцев отдыхала на горнолыжной базе близ Шымкента. На мальчика на большой скорости наехал молодой мужчина. После чего ребенок не мог встать и остался лежать на склоне.

"Отец - француз, мать - русская. Жалко мальчика, ему лет 8-9. Это человеческий фактор. Когда это случилось, возле него столпился народ. Мы оказали первую помощь, наложили шины для фиксации, аккуратно переложили ребенка на санки, его увезли", - рассказывает очевидец Кайрат Пазылбеков.

На горнолыжной базе изданию пояснили, что лыжник случайно задел мальчика, а помощь оказали не очевидцы, а дежурные медики.

С места происшествия пострадавшего доставили в городскую детскую больницу с закрытым переломом бедренной кости со смещением. В экстренном порядке его прооперировали.

"Вчера около 17.00 часов был доставлен ребенок, гражданин другой страны 2012 года рождения. После полного обследования поставлен диагноз: закрытый перелом бедренной кости со смещением. В экстренном порядке была оказана первичная медицинская помощь. Утром 11 февраля прооперировали ребенка", - сообщил врач-травматолог Болат Нускабаев.

Медики отмечают, что состояние мальчика стабильное, средней степени тяжести. Ему наложили гипс и прописали строгий постельный режим на 1,5-2 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1955718-lyzhnik-sbil-9-letnego-frantsuza-v-shymkente/