"Мисс США-2019" обнаружена мертвой в Нью-Йорке

Чесли Крист. Фото: instagram.com/chesliekryst

Победительница конкурса "Мисс США-2019" Чесли Крист была обнаружена мертвой в Нью-Йорке, передает New York Post.

Как пишет издание со ссылкой на источник в полиции, Крист нашли в воскресенье утром, 30 января, у 60-этажного небоскреба. Мисс США жила на девятом этаже этого здания, но в последний раз ее видели на 29-м.

"Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли", – говорится в заявлении ее семьи.

Накануне Крист опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с подписью: "Пусть этот день принесет вам покой".

Ранее королева красоты была найдена мертвой в своем доме незадолго до очередного конкурса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1953751-miss-ssha-2019-vyprygnula-iz-okna-neboskreba-v-nyu-yorke/