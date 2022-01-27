25-летнего парня насмерть придавило автомобилем в пригороде Актау

Иллюстративное фото: pexels.com

В пригороде Актау 25-летнего парня насмерть придавило автомобилем. Трагедия произошла в селе Баскудык, передает Lada.kz.

Несчастный случай произошел 21 января на территории одного из частных домов во время ремонта машины.

25-летний парень загнал свой автомобиль на подъемник. При непонятных обстоятельствах машина упала и придавила молодого человека.

При доставлении в Мангистаускую областную больницу медики констатировали смерть мужчины, после чего тело забрали судмедэксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1953305-25-letnego-parnya-nasmert-pridavilo-avtomobilem-v-prigorode-aktau/