Тело пропавшего мальчика нашли в септике в Туркестанской области

Место происшествия. Фото: ДП Туркестанской области

18 декабря в селе Шубарсу пропал ученик 8 класса. С заявлением в полицию обратилась его мать. К сожалению, мальчика обнаружили мертвым, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

По информации ведомства, в Ордабасинский РОП обратилась жительница села Шубарсу. Она сообщила, что 18 декабря пропал ее сын, который учится в 8 классе. Мальчик ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

На поиски подростка ориентировали весь личный состав районного отдела полиции. Стражи порядка прочесали близлежащие территории и опросили возможных очевидцев.

Место происшествия. Фото: ДП Туркестанской области

В итоге тело 14-летнего школьника было обнаружено в септике во дворе собственного дома.

Предположительно, несовершеннолетний упал в яму и погиб. Назначены экспертизы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1948000-telo-propavshego-malchika-nashli-v-septike-v-turkestanskoy-oblasti/