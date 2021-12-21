Ребенок утонул в бассейне в Кызылорде

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Ребенок утонул в бассейне одного из спортивных комплексов Кызылорды. Полицейские начали расследование по данному факту, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.141 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего) и ч.3 ст.306 (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы в целях установления виновного лица и дачи правовой оценки его действиям.

Проводится комплекс следственных мероприятий. Дело находится на личном контроле начальника департамента полиции Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947652-rebenok-utonul-v-basseyne-v-kyzylorde/