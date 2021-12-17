Корову убило током в Уральске (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Уральске корову, прислонившуюся к железобетонному столбу линии электропередач, убило током. Очевидцы сняли инцидент на видео, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Instagram-аккаунт blacklist.uralsk.

"Это просто ужас! Столбы несут опасность", - отметил автор публикации.

С ним согласны и другие подписчики страницы.

"Бедное животное. Люди тоже так могут пострадать, столбы установлены с нарушением техники безопасности", - указал один из жителей Уральска.

Выяснилось, что инцидент произошел 16 декабря возле автодороги, связывающей поселки Зачаганск и Деркул. Рядом находятся жилые дома.

"Корову убило током. Животное начало чесаться о столб и раскачало его. На нее упал электропровод, произошло замыкание. На место выехала аварийная бригада. В данный момент электроснабжение восстановлено. Устанавливается владелец коровы", - сообщил директор городских электросетей Сергей Доля.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947265-korovu-ubilo-tokom-v-uralske-video/