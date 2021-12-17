Корову убило током в Уральске (видео)

В Уральске корову, прислонившуюся к железобетонному столбу линии электропередач, убило током. Очевидцы сняли инцидент на видео, передает корреспондент NUR.KZ.
Видеоролик опубликовал Instagram-аккаунт blacklist.uralsk.
"Это просто ужас! Столбы несут опасность", - отметил автор публикации.
С ним согласны и другие подписчики страницы.
"Бедное животное. Люди тоже так могут пострадать, столбы установлены с нарушением техники безопасности", - указал один из жителей Уральска.
Выяснилось, что инцидент произошел 16 декабря возле автодороги, связывающей поселки Зачаганск и Деркул. Рядом находятся жилые дома.
"Корову убило током. Животное начало чесаться о столб и раскачало его. На нее упал электропровод, произошло замыкание. На место выехала аварийная бригада. В данный момент электроснабжение восстановлено. Устанавливается владелец коровы", - сообщил директор городских электросетей Сергей Доля.
Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947265-korovu-ubilo-tokom-v-uralske-video/