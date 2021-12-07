Спасатели сняли кольцо с опухшего пальца 16-летнего подростка в Сарани

Спасатели снимают кольцо. Фото: ДЧС Карагандинской области

Помощь спасателей потребовалась, чтобы снять кольцо с опухшего пальца 10-классника в Сарани, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

К спасателям обратились работники центральной больницы города. Сообщалось, что подросток 2005 года рождения не может самостоятельно снять кольцо с опухшего пальца - необходима помощь специалистов.

Выяснилось, что мальчик надел это кольцо 5 дней назад, сначала оно снималось легко, однако потом сделать это самостоятельно он уже не смог. Предпринимались разные попытки снять украшение с пальца, его даже пытались распилить "болгаркой". Во время этой попытки пилой задели кожу, в результате палец распух еще больше.

Прибывшие спасатели сумели с помощью инструментов снять кольцо.

Как отметили в ДЧС, подобные действия могут привести к печальным последствиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1945733-spasateli-snyali-koltso-s-opuhshego-paltsa-16-letnego-podrostka-v-sarani/