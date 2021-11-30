Спускалась по трубе с 5 этажа и сорвалась: девушка разбилась насмерть в Костанае

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Сегодня ранним утром в Костанае произошла трагедия. 23-летняя девушка сорвалась с высоты и разбилась насмерть. Некоторые подробности случившегося озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, звонок на пульт "102" управления полиции Костаная поступил 30 ноября около 05.20 часов утра.

Стражи порядка в ходе предварительного разбирательства установили, что 23-летняя девушка пыталась спуститься с пятого этажа по водосточной трубе. Однако сорвалась и упала вниз.

Молодая горожанка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

"В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - отметили в ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1944707-spuskalas-po-trube-s-5-etazha-i-sorvalas-devushka-razbilas-nasmert-v-kostanae/