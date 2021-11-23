Девушка умерла в ТРЦ в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В столичном торгово-развлекательном центре вчера, 22 ноября, скончалась девушка. В управлении общественного здравоохранения Нур-Султана рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Трагический инцидент произошел в ТРЦ Mega Silk Way.

Как рассказали Telegram-каналу Qumash читатели, девушка резко упала на пол, у нее начались судороги, а после она посинела. Ей пытались помочь работники ближайшей кофейни, затем дежурный врач, прибыла бригада скорой помощи. Но спасти астанчанку не удалось.

По некоторым данным, она работала в службе охраны ТРЦ.

В управлении общественного здоровья столицы сообщили, что скончавшейся было 28 лет.

"По прибытии бригады скорой помощи было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Со слов очевидцев, девушка 1992 года рождения внезапно потеряла сознание, после чего начались судороги. Очевидцы вызвали сотрудников медпункта ТРЦ, проводили реанимацию, но безуспешно. Тело передано в полицию", - говорится в сообщении УОЗ.

В департаменте полиции Нур-Султана прокомментировали случай.

"22 ноября в 21.31 на канал 102 от бригады скорой помощи поступило сообщение о том, что в ТРЦ Mega Silk Way обнаружено тело 28-летней девушки без признаков жизни.

По данному факту управлением полиции района Есиль начато досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие", - сообщили правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943468-devushka-umerla-v-trts-v-nur-sultane/