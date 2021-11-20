Мужчину насмерть придавило ковшом в Акмолинской области

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52-летнего разнорабочего частного предприятия насмерть придавило ковшом экскаватора. Об этом сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 19 ноября в 14.48 часов в дежурную часть Акколького РОП поступило телефонное сообщение от врача районной больницы. Он рассказал, что в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение скончался разнорабочий. Диагноз: политравма.

Стражи порядка установили, что трагедия произошла во время проведения ремонтных работ частным предприятием. 52-летнего мужчину придавило ковшом экскаватора.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943132-muzhchinu-nasmert-pridavilo-kovshom-v-akmolinskoy-oblasti/