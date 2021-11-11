Раненого краснокнижного беркута нашли в Алматы (фото, видео)

Беркут. Фото: instagram.com/almaty_pomosh_zhivotnym

В Алматы нашли раненого беркута. Предполагается, что он получил свои травмы при столкновении с локомотивом, передает NUR.KZ.

Пост о краснокнижной птице опубликовало сообщество almaty_pomosh_zhivotnym.

В описании к видеозаписям и фотографиям с раненым беркутом говорится, что на лапах птица стоять не может, одно крыло явно сломано.

Далее указывается, что пернатый находится на территории локомотивного депо. Авторы поста попросили всех неравнодушных помочь беркуту.

Спустя время было опубликовано еще одно видео, в котором птицу на руках держит мужчина. Там отмечалось, что пернатый ведет себя очень агрессивно: кусается, бьет лапами, цепляет клювом и рычит.

В комментариях под постом авторы также сообщили, что беркута осмотрели, и он, увы, скорее всего останется инвалидом, так как крыло сильно повреждено и пернатый из-за этого больше не сможет летать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1941684-ranenogo-krasnoknizhnogo-berkuta-nashli-v-almaty-foto-video/