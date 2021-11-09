Мужчина разбился насмерть во время работы на стройке в Алматы

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На одном из стройобъектов Алматы произошел несчастный случай: рабочий упал с огромной высоты и погиб, сообщает департамент полиции города в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на строительном объекте в микрорайоне Самал-3.

Как удалось выяснить полицейским, 25-летний строитель работал на большой высоте без страховочного ремня. Вероятно, это и послужило причиной трагедии – мужчина скончался до приезда бригады медиков.

"В настоящее время по данному делу назначены специальные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка произошедшему", – сообщили в ДП города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1941376-muzhchina-razbilsya-nasmert-vo-vremya-raboty-na-stroyke-v-almaty/