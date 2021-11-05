Мужчина с потерей памяти оказался в больнице в Шымкенте, медики разыскивают его родных

Мужчина с амнезией. Фото: otyrar.kz

В приемное отделение городской клинической больницы №1 поступил мужчина, который не смог назвать никакой информации о себе, передает издание Otyrar.kz.

Как рассказали члены бригады скорой помощи, мужчину забрали из микрорайона Отырар, он находился во дворе возле дома №60.

Очевидцы рассказали, что мужчина упал и ударился головой, после чего потерял сознание, и у него начались судороги. Прохожие вызвали ему скорую помощь.

После осмотра врачи экстренно доставили мужчину в реанимационное отделение.

Указывается, что на вид мужчине примерно 25-30 лет. Рост высокий, телосложение среднее.

Свои имя и фамилию он назвать не может. Уровень сознания — оглушение, говорить пациент пока также не способен.

По этой причине медики разыскивают родных и знакомых мужчины, которые могли бы помочь установить информацию о нем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1940669-muzhchina-s-poterey-pamyati-okazalsya-v-bolnitse-v-shymkente-mediki-razyskivayut-ego-rodnyh/