Два человека погибли на трибьют-концерте Abba в Швеции

Иллюстративное фото: Peter Bischoff/Getty Images

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате падения с седьмого этажа концертного зала в Швеции, передает Би-би-си.

Около 1000 человек собрались в Упсальском концертном зале Konsert & Kongress недалеко от столицы, Стокгольма, на концерт памяти Abba во вторник вечером.

Но за 30 минут до начала представления один человек упал в открытое фойе на первом этаже. Полиция сообщила, что он упал на двух человек. Упавший человек погиб, как и один из тех, кого он ударил. Еще один пострадал – его госпитализировали.

"К сожалению, мы должны объявить, что произошло ужасное событие. Мы знаем, что кто-то прыгнул [или] упал на арене и ударил других", - заявили в компании MTLive, которая организовала шоу.

Трагический инцидент произошел всего за несколько дней до того, как в пятницу Abba должна выпустить свой первый новый альбом за более чем 40 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1940247-dva-cheloveka-pogibli-na-tribyut-kontserte-abba-v-shvetsii/