    Здоровье
      Провели подряд дней с нами

      "Не ходи на УЗИ - четвертого найдут": ожидавшая двойню 39-летняя казахстанка родила тройню

      Опубликовано:

      Мама тройняшек и медик около детей
      Мама тройняшек и медик около детей. Кадр из видео: телеканал Otyrar

      39-летняя жительница Шымкента Фатима Якубова родила тройню. По словам женщины, она долгое время думала, что у нее с мужем родится двойня, сообщает телеканал Otyrar.

      По данным телеканала, 39-летняя Фатима Якубова, узнала о тройне лишь на позднем сроке, но благодаря усилиям медиков и поддержке близких, все прошло успешно. Малыши родились на 31-й неделе беременности.

      Разница между их появлением на свет составила всего несколько минут. По словам Фатимы Якубовой, сначала ей сказали, что будет двойня.

      "Иду и думаю, хоть бы двое на месте были, а УЗИ-специалист говорит, что будут трое. Я думала, что она ошибается, а она показала на экране - трое. Я мужу написала, всем, что трое, они смеются, говорят не ходи на УЗИ - четвертого найдут", - поделилась Якубова.

      Беременность проходила под тщательным контролем врачей, регулярные УЗИ, наблюдение, поддержка. В течение 56 дней тройняшки и их 39-летняя мама находились под наблюдением медиков. К слову, дома тройню ждет шестилетняя дочь Фатимы.

      "В реанимации боги, волшебники, которые творят чудо, принимают бой за выхаживание детей, всему персоналу огромная благодарность", - сказала мама детей.

      Новорожденные нуждались в особом уходе, сразу после появления на свет они были помещены в детскую реанимацию. Все трое находились на аппаратах поддержки, теперь они выписываются домой.

      "Провели операцию, родились трое, все поступили в детскую реанимацию. Были на поддержке, на аппарате и, после того как они стабилизировались, перевели в патологию новорожденных, откуда они и выписываются сейчас", - рассказал врач Малик Акпар.

      Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, каждый из них набрал вес более двух килограммов.

      В мае этого года в "Правительстве для граждан" сообщили, что с начала года в Казахстане зарегистрировано свыше 144 тыс. новорожденных и почти 37 тыс. браков. В топ-5 регионов по рождению малышей вошли Туркестанская область, Алматы, Астана, Алматинская область и Шымкент.

      В декабре прошлого года ительница Алматы родила тройню и стала мамой шестерых детей - теперь в семье пять девочек и один мальчик. Три девочки появились на свет в городском перинатальном центре №2 с помощью кесарева сечения.

      А жительница Шымкента в 39 лет родила десятого ребенка весом более 5 килограммов. Женщина вышла замуж в 19 лет и за 20 лет семейной жизни родила десятерых сыновей и дочерей. Старшие дети уже стали студентами.

