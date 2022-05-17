Девочка весом более 6 килограммов родилась в Алматы

Фото: пресс-служба роддома №2 города Алматы

В Алматы родилась девочка с рекордным весом - 6 килограммов. Сотрудники роддома знали, что вес малыша будет выше привычной нормы, но что настолько - и подумать не могли, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе Городского родильного дома №2, персонал медучреждения готовился к рождению крупного малыша, но вес в 6 кг все же удивил врачей.

"Мы сами не ожидали, что вес ребенка составит более 6 кг. УЗИ показывало: плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу – 4290.

Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала, и вес ее первого ребенка тоже был не маленький - 4050 граммов", - рассказывает заведующая отделением неонатологии роддома Диляра Сыртанова.

После рождения девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение 10 дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. После еще 9 дней она была под наблюдением в отделении новорожденных вместе с 23-летней мамой.

Стоит отметить, что девочка стала одним из самых из крупных малышей, рожденных самостоятельно в городском роддоме №2.

В свою очередь, мама ребенка поблагодарила персонал больницы.

"Я бы хотела поблагодарить весь коллектив роддома, от врачей до санитарок, за их профессионализм, внимательность и человечность", - заявила Инабат Костанбай.

Сейчас и она, и малышка чувствуют себя хорошо.

"Такие случаи — большая редкость не только в нашем роддоме, но и в городе. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой", - добавила Диляра Сыртанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1969735-devochka-vesom-bolee-6-kilogrammov-rodilas-v-almaty/