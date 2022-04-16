Женщины Великобритании пожаловались на то, что врачи "одержимы естественными родами"

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Женщины Великобритании заявляют о том, что работники родильных отделений больниц «одержимы естественными родами» и не прислушиваются к словам пациенток и их опасениям. Исследователи обнаружили, что врачи оказывают давление на пациенток и вынуждают тех отказываться от кесарева сечения, передает The Guardian.

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На прошлой неделе старшая акушерка из Шрусбери Донна Окенден опубликовала скандальное исследование о происходящем в городском госпитале. По ее словам, девять матерей и 201 младенец из Шрусбери могли бы выжить, если бы персонал больницы обеспечил им лучший уход. Окенден заявляет, что матерям отказывали в кесаревом сечении, поскольку госпиталь стремился закрыть норму по показателям рождаемости естественным путем. У больницы был один из самых низких показателей операций кесарева сечения в стране, а в смерти детей в большинстве случаев обвиняли самих рожениц.

Шрусбери — не единственный британский город, в котором происходили такие случаи. В городе Моркам зарегистрирована смерть одной матери и одиннадцати младенцев. В Ноттингеме 46 новорожденных получили травму головного мозга из-за того, что медики настояли на естественных родах. Во всех этих случаях выявлены общие черты: матерей не слушают, когда те выказывают озабоченность течением родов. Персонал нацелен любой ценой провести естественные роды, даже если все показания указывают на необходимость кесарева сечения.

В 2015 году Верховный суд Великобритании издал постановление, согласно которому женщин должны полностью информировать об особенностях течения их беременности, а решение о родах должны принимать сами матери. Это постановление было принято после того, как жительница Ланаркшира Надин Монтгомери подала в суд на своего врача. Оказалось, что врач не предупредила пациентку о том, что при диабете первого типа плод может развиваться крупнее, чем обычно. В этом случае могут возникнуть проблемы с естественным родоразрешением. Врач Дина Маклеллан призналась, что если бы она предупредила пациентку, то та бы попросила кесарево сечение, а это не соответствует принципам клиники. В результате травмирующих родов у ребенка Монтгомери развился ДЦП.

В ноябре 2021 года опрос показал, что 57% акушерок Великобритании хотят оставить эту работу из-за опасений о вреде, который их деятельность приносит пациенткам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1965226-zhenschiny-velikobritanii-pozhalovalis-na-to-chto-vrachi-oderzhimy-estestvennymi-rodami/