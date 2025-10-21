Казахстанец выстрелил себе в голову гвоздем во время ремонта и чудом остался жив

Медики рассказали о необычной операции в Петропавловске - местный житель случайно выстрелил себе в голову из пневматического пистолета гвоздем, передает NUR.KZ со ссылкой на больницу.

В Петропавловске 51-летний мужчина обратился в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи с раной в заушной области. Выяснилось, что во время ремонтных работ он по неосторожности получил травму гвоздем из пневматического пистолета.

"После рентген-исследования выяснилось, что гвоздь прошел рядом с шейным отделом позвоночника. Мужчине чудом повезло - жизненно важные структуры не были задеты.

Челюстно-лицевыми хирургами проведено удаление инородного тела, ревизия и обработка раны. После наложения швов и стерильной повязки пациент с рекомендациями отпущен домой", - сказано в сообщении.

По данным медиков, травмы в области шеи крайне опасны, так как рядом проходят крупные сосуды, нервы, дыхательные пути и спинной мозг.

Ранее мы писали, что житель Павлодара чудом выжил после того, как приятель выстрелил в него в упор. Мужчина не только сам позвал на помощь, но с огнестрельным ранением сумел выбраться из гаража, где его заперли.

