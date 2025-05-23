"Помощи ждать неоткуда": алматинка собирает 5 млн тенге, чтобы вылечить сына от эпилепсии и ДЦП

9-летний Якуб из Алматы страдает эпилепсией и ДЦП. Регулярно он проходит лечение в Турции, которое дает хорошие результаты. На очередной курс нужно 5 млн тенге, передает NUR.KZ.

Якуб долгожданный ребенок. Он родился в срок, но с весом 2,7 кг, с тяжелой асфиксией. Две недели после рождения мальчик провел в реанимации, а домой малыша выписали лишь два месяца спустя.

"Казалось, что самое тяжелое позади. Первый приступ эпилепсии случился в 11 месяцев. Якуб попал в реанимацию, там он провел 12 дней. Он потерял все навыки, случился сильнейший откат в развитии", - говорит мама мальчика, Гульжанат Едигина.

Она стала возить Якуба на лечение в Оренбург, Санкт-Петербург, Китай, на прием к французскому эпилептологу, но результата не было. Мальчика при этом мучали тяжелые приступы, которые длились по 2-3 часа, не прекращаясь.

Ребенок регулярно оказывался в реанимации, часто лежал в больнице. С 2021 года он проходит лечение в Стамбуле, что дало отличные результаты. В 2023 году в Турции Якубу сделали операцию на оба глаза. Затем еще дважды проходили лечение, но из-за финансовых трудностей на следующий курс лечения смогли попасть только в марте 2025 года.

"Якуб принимает жизненно важные препараты турецкого производства. Мы должны каждые шесть месяцев проходить полное обследование и корректировку лечения. Без этого нам не выпишут рецепты на лекарства. Я не работаю, одна воспитываю сына. Мне не под силу достать такую сумму. Помощи ждать неоткуда. В связи с этим я очень надеюсь на вашу поддержку. Другого выхода нет", - заключила мама

Сумма к сбору составляет 5 миллионов тенге.

Реквизиты:

Halyk: 5522 0433 4602 7202 (мультивалютный)

Kaspi: 4400 4302 8601 4409

Карты привязаны к номеру: +7 701 470 44 08

Едигина Гульжанат (мама)

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