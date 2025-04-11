"Один из двойни погиб внутриутробно": жительница Астаны ищет средства на лечение второго сына

11-летний Тамерлан из Астаны с рождения борется за свое здоровье и будущее. Мальчик страдает ДЦП и эпилепсией, а на реабилитацию ему необходимо собрать порядка 6 млн тенге, передает NUR.KZ.

"Как многие девушки, я вышла замуж. Начали планировать беременность. Когда мы узнали, что ждем двойню, были очень счастливы. Беременность проходила без особенностей, все было хорошо. Когда и почему дети обмотались пуповиной, никто не скажет. В один из дней они начали активно шевелиться.

Мы поехали в больницу. Там сказали, что сердцебиение отличное, наблюдали за мной, отправили меня в палату. А утром сообщили, что у одного из малышей нет сердцебиения. Он погиб внутриутробно. И нужно спасать второго. После экстренного кесарева ребенок родился с тяжелой гипоксией, был очень слабым", - вспоминает мама мальчика Айгуль Шарипова.

Сейчас Тамерлану 11 лет. Врачи диагностировали у него ДЦП, эпилепсию, гидроцефалию, атрофию зрительных нервов, ЗПРР. Мальчик не разговаривает и не ходит. Все деньги семья вложила в лечение сына. Дважды мальчика возили на реабилитацию в Китай, шесть раз в Челябинск. Были в реабилитационных центрах Павлодара, Кызылорды.

"После "Сакуры" в Челябинске каждый раз положительная динамика. Реабилитация там очень подходит Тамерлану. Но это стоит огромных денег, которых у нас нет. Сейчас нужно собрать 1 009 500 рублей (порядка 6 млн тенге). Я мечтаю, чтобы сыночек встал на ноги и мог себя обслуживать", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4593 4888 Айгул Ш., мама

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