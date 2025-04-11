Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Один из двойни погиб внутриутробно": жительница Астаны ищет средства на лечение второго сына

Опубликовано:

Тамерлан с мамой
Тамерлан с мамой. Фото: из личного архива

11-летний Тамерлан из Астаны с рождения борется за свое здоровье и будущее. Мальчик страдает ДЦП и эпилепсией, а на реабилитацию ему необходимо собрать порядка 6 млн тенге, передает NUR.KZ.

"Как многие девушки, я вышла замуж. Начали планировать беременность. Когда мы узнали, что ждем двойню, были очень счастливы. Беременность проходила без особенностей, все было хорошо. Когда и почему дети обмотались пуповиной, никто не скажет. В один из дней они начали активно шевелиться.

Мы поехали в больницу. Там сказали, что сердцебиение отличное, наблюдали за мной, отправили меня в палату. А утром сообщили, что у одного из малышей нет сердцебиения. Он погиб внутриутробно. И нужно спасать второго. После экстренного кесарева ребенок родился с тяжелой гипоксией, был очень слабым", - вспоминает мама мальчика Айгуль Шарипова.

Сейчас Тамерлану 11 лет. Врачи диагностировали у него ДЦП, эпилепсию, гидроцефалию, атрофию зрительных нервов, ЗПРР. Мальчик не разговаривает и не ходит. Все деньги семья вложила в лечение сына. Дважды мальчика возили на реабилитацию в Китай, шесть раз в Челябинск. Были в реабилитационных центрах Павлодара, Кызылорды.

"После "Сакуры" в Челябинске каждый раз положительная динамика. Реабилитация там очень подходит Тамерлану. Но это стоит огромных денег, которых у нас нет. Сейчас нужно собрать 1 009 500 рублей (порядка 6 млн тенге). Я мечтаю, чтобы сыночек встал на ноги и мог себя обслуживать", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4593 4888 Айгул Ш., мама

Тел.: +7 702-232-15-84 

Instagram @help_tamik

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2234912-odin-iz-dvoyni-pogib-vnutriutrobno-zhitelnica-astany-ishchet-sredstva-na-lechenie-vtorogo-syna/