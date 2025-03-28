15-летняя школьница из Аксу не может выходить из дома из-за странного новообразования на щеке

15-летняя Айгерим из Аксу уже четвертый год мучается от странного новообразования на щеке. Рана болит и кровоточит, но, по словам матери, девочке не выставлен точный диагноз, передает NUR.KZ.

"У моей дочери с 2021 года на левой щеке имеется новообразование неопределенного и неизвестного характера, имеющее медленный экспансивный рост. Мы ездили в Астану, в центр материнства и детства, в Алматы, в Омск, а также в две разные турецкие клиники и в Ташкент.

Куда бы мы ни поехали, каждый врач, каждый дерматолог, каждый специалист ставит разные диагнозы", - говорит мама девочки, Бекзат Байжуманова.

Лечение согласно установленным диагнозам, уверяет она, не дает эффекта. При этом у Айгерим уже трижды брали биопсию. При этом состояние девочки ухудшается - Бекзат говорит, что рана увеличилась в два раза, появилась кровоточивость и болезненность.

Когда рана воспаляется и болит, Айгерим пьет обезболивающие. Ребенок лежит, не встает и не ест. На данный момент новообразование сочится безостановочно и периодически кровоточит.

"Моя дочь Айгерим - отличница, кандидат на "Алтын Белгі". Второй год из-за болезни находится на домашнем обучении. Выходить ей нельзя, чтобы не занести инфекцию. Я не теряю надежду узнать точный диагноз и вылечить свою дочь.

На руках имеется протокол консилиума и три выписки из КНЦДИЗ Алматы. Мы отправили запрос в пять клиник разных стран. Пришел ответ из Кореи, где врач сообщил, что необходимо сделать соскоб кожи и биопсию. Так как кожные очаги воспаления появились очень давно, лечение будет длительным. Точная сумма за лечение будет известна после полного обследования. Само обследование стоит 5500 долларов - 2 700 000 тенге", - говорит Бекзат.

Как отмечает женщина, если неравнодушные люди примут участие в сборе, то у Айгерим появится шанс на полноценную жизнь.

Реквизиты:

Байжуманова Бекзат Аскаровна (мама)

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