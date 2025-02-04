"Ее мечта - ходить": астанчанка ищет 1,4 млн тенге на реабилитацию дочери с ДЦП

13-летняя Яна из Астаны страдает ДЦП и мечтает ходить. Все эти годы девочка и ее мама борются с этим диагнозом. Сейчас ей необходима реабилитация, которая стоит 1,4 млн тенге, передает NUR.KZ.

Яна - долгожданный единственный ребенок. Она родилась раньше времени - на сроке 34 недели, с весом 2190 грамм. Во время родов произошла асфиксия головного мозга, говорит мама девочки. Около месяца Яна с мамой провели в больнице.

"Неделя реанимации, аппарат ИВЛ - врачи боролись за жизнь. К нашей радости, дочь пошла на поправку и нас выписали домой с положительной динамикой. В голове не было никаких плохих мыслей. Как и все люди, я строила планы, мечтала, хотела увидеть первые шаги, но, увы, в 8 месяцев был поставлен страшный диагноз - ДЦП (спастическая диплегия).

13 лет мы боремся с этим страшным диагнозом. Пройдено множество курсов реабилитации в государственных и частных клиниках. В медцентре "Сакура" Яна прошла 16 курсов реабилитации, всегда с положительной динамикой. Она научилась стоять, ходить с тростью, ходить самостоятельно в помещении", - говорит Наталья Арзяева, мама Яны.

В декабре 2023 года девочке была проведена ортопедическая операция по устранению деформации стоп. В результате все навыки были утеряны. Весь 2024 год Яна восстанавливалась - это очень долгий процесс. Сейчас подростку необходимо пройти еще один курс реабилитации в медцентре "Сакура" в Челябинске. Его стоимость составляет 1,4 млн тенге. Реабилитация запланирована на середину марта.

Времени осталось мало, но сумма для матери Яны непосильна. Она просит всех неравнодушных казахстанцев помочь ребенку встать на ноги.

"От реабилитации зависит будущее Яны. Она - очень перспективный ребенок, у нее есть шанс быть самостоятельной. Яна учится в общеобразовательной школе на "отлично", является примером в классе. Ее мечта - ходить", - заключила мама.

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Получатель: Арзяева Наталья Николаевна

Тел.: + 7 702 256 20 92 (What’sApp) Наталья, мама

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