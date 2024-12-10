Восемь лет мечтал о бешбармаке житель Экибастуза (видео)

Житель Экибастуза долгое время мечтал о бешбармаке. Благодаря врачам его такая простая, но ранее неосуществимая мечта наконец сбудется, передает Первый канал "Евразия".

Асхаб Шибаев с тяжелым заболеванием пищевода долго не мог ни есть, ни пить без болей. Каждый прием пищи у него вызывал настоящий ужас. Даже простой чай мог стать причиной тошноты, рвоты и жутких болей. Любую еду мужчина запивал литрами воды, чтобы просто ее протолкнуть в желудок. Стеснялся есть даже перед женой и детьми и похудел до 50 килограммов.

"Мне требовалось два литра воды, чтобы съесть тарелку супа. И с каждым днем мне было все тяжелее и тяжелее", - поделился Асхаб Шибаев.

Восемь лет Асхабу, в прошлом спортсмену, не могли поставить диагноз. Боксерский ринг мужчина подспудно винил в недуге, думал, что страдает вследствие травмы.

Но врачи больницы №1 в Павлодаре, проходившие обучение в России, в очередной раз напомнили: все болезни от нервов. Ахалазия кардии - это напряжение и, как следствие, сужение пищевода. Асхабу провели операцию.

"В нижней части пищевода имелось стойкое сужение, что нарушало прохождение пищи и попадание ее в желудок. Мы с помощью специального аппарата - гастроскопа, эндоскопического видеоаппарата через ротовую полость зашли, сделали надрез в пищеводе", - рассказал заведующий отделением эндоскопии городской больницы №1 Павлодара Куат Жусупов.

Затвердевшая мышца после рассечения заживает быстро. Асхаб впервые за 8 лет поел без боли. Два месяца ему будет доступна только легкая пища, в остальном противопоказаний нет. И мужчина наконец сможет поесть бешбармак, о котором мечтал все эти годы.

"Я себя сейчас вообще замечательно чувствую. После операции два дня было очень трудно, а на третий день я себя замечательно чувствую", - отметил Асхаб Шибаев.

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